Genova – Le prelibate Focaccette di Crevari tornano per festeggiare, come da tradizione, il 25 aprile, Festa della Liberazione e per il 1 maggio Festa dei Lavoratori.

La tradizione verrà rispettata anche quest’anno e le rinomate focaccette – guai a chiamarle focaccine – tornano alla sede dell’ANPI di Crevari, in zona Campenave.

Nei giorni della festa sarà possibile salire in via superiore dell’Olba 35A per gustare, dopo la fila rigorosa, le focaccette semplici o farcite con lo stracchino, con il salame o per i più arditi buongustai, con fichi e salame.

All’Anpi di Crevari i giorni del 25 aprile e del 1 maggio si potrà anche pranzare “normalmente” assaporando i piatti della tradizione ligure (ravioli, pansotti, trofie al pesto ma anche braciole e salsicce cotte alla brace.

Si può prenotare al numero 338 9082 663 e si consiglia di non cercare di raggiungere Crevari e Campenave nei giorni di festa per non restare bloccati lungo la stretta strada che da Voltri sale alla località sulle alture.

Ci sono bus che dalla stazione di Voltri portano a Crevari e poi una breve passeggiata per le stradine immerse nel verde sino alla destinazione.