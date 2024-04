Genova – Una manifestazione degli studenti in supporto della popolazione palestinese contro i massacri perpetrati dall’esercito israeliano e contro la violazione delle risoluzioni ONU che impongono il cessate il fuoco e il traffico del centro-levante va in tilt.

Chiusa in direzione levante corso Gastaldi e ripercussioni in via Tolemaide, corso Torino e tutta la Foce ma anche a San Fruttuoso, con il blocco totale di via Torti e della zona di piazza Martinez.

Polizia locale in forze a presidiare incroci e strade “alternative” ma il traffico è impazzito e le proteste montano ed in particolare per gli automobilisti che restano intrappolati negli incroci dove sono in funzione i semafori “intelligenti” che potrebbero trasformare l’emergenza in una mattanza con fiumi di sanzioni.

La manifestazione è in atto dalle 18,00 e i disagi alla viabilità riguardano tutto il percorso con chiusura e deviazione del traffico in corso Gastaldi, Via Montevideo, Via Crimea, Via Odessa, Piazza G. Alimonda, Via T. Invrea, Piazza delle Americhe, Piazza G. Verdi, Via Fiume, Via XX Settembre, Piazza De Ferrari

Il corteo muove lentamente verso piazza piazza De Ferrari dove si terrà il comizio conclusivo.

Rallentato anche il traffico nella zona di Brignole con ripercussioni che arrivano alla Sopraelevata che fatica a smaltire il traffico verso levante e dove si segnalano code.