Rapallo (Genova) – Maxi sciame di api nella zona di via Frantini, vicino alla locale scuola media.

A segnalarlo alcuni residenti che hanno visto una nuvola di api che planava dal cielo per posarsi tra i rami di un albero.

Subito è scattata l’emergenza e sono stati chiamati gli apicoltori volontari che intervengono in questi casi.

La sciamatura delle api è un fenomeno naturale che di solito non comporta pericoli perché le api, prima di partire per il viaggio, fanno una scorpacciata di miele e sono talmente “piene” da non riuscire a pungere.

Se non vengono disturbate le api si riposano per qualche ora e poi ripartono alla ricerca di un posto idoneo a fondare una nuova colonia.

Nel caso la loro presenza rechi fastidio o comporti qualche pericolo, si chiama il 115 dei vigili del fuoco che allerterà i volontari che intervengono per il recupero gratuito delle api.

Non è possibile uccidere gli insetti e la legge punisce anche eventuali maltrattamenti come uso di fiamme o insetticidi.