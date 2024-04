Genova – Torna mercoledì 1 maggio, nell’impianto della Sciorba, il 15° Trofeo Ferraro di nuoto pinnato

L’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” ricorderà Luigi Ferraro, figura di spicco nella storia della subacquea e, nel 1948, fondatore della prima associazione sportiva dilettantistica del settore della subacquea fondata in Italia e nel Mondo.

Sarà la quindicesima edizione del Trofeo Ferraro di nuoto pinnato, sotto l’egida della FIPSAS e inserita nel palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Una giornata all’insegna della competizione e dell’emozione articolata su due sessioni di gara. Al mattino, dalle 9:30 alle 12:30, i partecipanti affronteranno le distanze dei 50, 100 e 400 metri, mentre nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00, saranno protagonisti gli specialisti dei 200 metri e le staffette 4×100 metri.

Saranno 16 le squadre presenti con oltre 230 atleti per un totale circa 500 atleti/gara. Oltre alla compagine di casa, l’ USS Dario Gonzatti, le squadre italiane impegnate in gara saranno Calypso, Piacenza Move On, Bra Nord Padania Sub, Varedo NP, Varedo Nuoto Club Pralino, Biella Polisportiva La Salle, Eridano, Torino Valtellina Sub, Sondrio Rari Nantes Spezia, Rari Nantes Italy Nuoto Torino, Canottieri Vittorino.da Feltre Piacenza , Circolo Sportivo GdF, ASD Pietro Micca Biella e Modena. Da segnalare anche la presenza di alcune rappresentative dall’estero, ovvero la Caa Baixo Miño (Spagna), la Flippers Team (Svizzera) e la Domus Nuoto Pinnato (Repubblica di San Marino) nelle cui file militano atleti delle rispettive squadre nazionali.

Tra i padroni di casa, spicca la partecipazione di Beatrice Serra, già protagonista di un ottimo avvio di 2024 in campo nazionale e internazionale nel pinnato dopo l’argento agli Europei 2023 di orientamento subacqueo nella gara a coppie miste Juniores, Giuseppe Fusto, argento con record italiano ai Mondiali 2023 di Apnea in Kuwait nell’endurance 8×50, Marco Campanile (azzurro agli Europei di orientamento subacqueo), Chiara Cazzulani e Giorgia Ambrosetti, plurimedagliate in campo nazionale.

L’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” conferma il suo impegno anche in fase promozionale e organizzativo dopo il successo del 13° Trofeo dei Presidenti ambientato nel novembre 2023 alla piscina “I Delfini”I Pra’.

Il Trofeo Luigi Ferraro è il primo di quattro importanti momento del progetto “Underwater dome”, una serie di eventi sportivi ed iniziative a carattere ambientale e culturale che condividono lo stesso «core»: il Mare. La manifestazione segue l’Agenda 2030 “Programma d’Azione per le Persone, il Pianeta e la Prosperità” sottoscritto dai 193 Paesi Membri dell’ONU. Le tappe in sintesi al link https://www.genovasport2024.it/eventi/underwater-dome