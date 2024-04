Cogoleto (Genova) – Una discussione per futili motivi e poi i due contendenti si sono presi a calci e pugni ed uno dei due ha rotto una bottiglia di vetro in testa all’avversario.

Sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Arenzano nel Bar di Cogoleto dove è scoppiata la lite tra due 40enni.

Uno dei due è finito in ospedale per le ferite riportate dalla bottigliata mentre l’aggressore è stato denunciato per lesioni.