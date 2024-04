Genova – Molta paura e diversi danni alla vettura ma nessuna ferita per la conducente e per i due cani che viaggiavano con lei.

E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi, poco prima dell’ora di pranzo, in corso Montegrappa con una vettura che ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa su un fianco, ribaltandosi.

La donna e i suoi due cani sono usciti autonomamente in buone condizioni di salute.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza e successivamente hanno rimesso il veicolo sulle ruote in attesa del carro attrezzi. Sul posto 118 e Polizia Locale