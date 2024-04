Genova – Molta paura e danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in una sala slot di Pontedecimo. Intorno a mezzanotte l’allarme di alcuni passanti che hanno notato le fiamme e il fumo che fuoriusciva dal locale ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha attivato i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti e dopo essersi assicurati che all’interno del locale non ci fosse nessuno hanno avviato le operazioni di spegnimento.

L’intervento tempestivo ha evitato che il rogo si estendesse ai locali superiori.

Spente le fiamme sono partite le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi compresa quella di un gesto intenzionale.

(Foto di Archivio)