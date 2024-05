Genova – Hanno sottovalutato la difficoltà del sentiero e si sono perse cercando di salire dai Laghetti di Nervi sino al monte Fasce le due ragazze soccorse dall’elicottero dei Vigili del Fuoco lungo un crinale che da Nervi sale ripidissimo sulle alture della città.

Le due giovani hanno iniziato a percorrere il sentiero che porta ai Laghetti, sopra via del Commercio e poi, giunte sul posto, invece di fermarsi e tornare indietro hanno deciso imprudentemente di “tentare l’impresa” salendo al Fasce lungo uno dei tanti sentieri ripidissimi.

Dopo qualche ora, però, hanno perso l’orientamento e hanno capito che non sarebbero mai arrivate a destinazione prima del buio ed hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Grazie alle informazioni date via cellulare al centralino dei Vigili del fuoco, si è alzato in volo l’elicottero Drago che in breve ha raggiunto la zona dove si trovavano le due ragazze ed è atterrato in uno spiazzo facendole salire a bordo.

Sempre in volo l’elicottero ha riportato le due escursioniste sino alla strada asfaltata e qui le due hanno rifiutato il ricovero in ospedale per accertamenti e hanno preferito tornare a casa.

Iniziando la stagione delle escursioni gli esperti consigliano di pianificare bene i percorsi e l’impegno necessario, di portare sempre acqua e indumenti pesanti e di indossare scarpe adatte ai sentieri.

Sempre buona regola portare un telefono cellulare anche se in alcune zone i sentieri non sono coperti dalla rete di telefonia mobile.