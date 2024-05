Genova – Cresce ancora la tensione tra tifoserie di Genoa e Sampdoria e questo pomeriggio è bastata la voce – non confermata – di una aggressione di un tifoso sampdoriano da parte di un gruppo di genoani per scatenare una “rappresaglia” con un blitz in piazza Alimonda, storica “piazza” rossoblu.

A parlare invece di “gruppi di genoani pronti ad attaccare i sampdoriani che rientrano in casa” sarebbe invece una pagina social della tifoseria blucerchiata.

Ad ogni modo sembra che due gruppi di sedicenti tifosi sia venuto alle mani e sul posto sono arrivate in massa le forze dell’ordine.

Alcune persone ferite sono state medicate e portate in ospedale mentre scattano le indagini per risalire agli autori degli scontri tramite le moltissime telecamere della zona e le riprese di molti telefonini presenti in zona.

A preoccupare è la “tensione” che continua a crescere tra le fronde più “calde” che potrebbe sfociare in scontri come quello avvenuti nel passato ormai remoto e che si sperava di aver dimenticato per sempre.