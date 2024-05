Recco – Giro di vite contro le deiezioni canine e l’abbandono dei rifiuti, arrivano due eco-ausiliari. Da domani, gli eco-ausiliari entreranno in servizio per monitorare la pulizia urbana e l’ambiente, sia nel centro cittadino sia nelle frazioni. Il loro ruolo principale sarà quello di vigilare e sanzionare i comportamenti inappropriati relativi allo smaltimento dei rifiuti e all’abbandono di oggetti ingombranti sul territorio comunale. Nel corso delle loro attività, gli eco-ausiliari avranno il potere di controllare e sanzionare i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro animali. Inoltre, forniranno un servizio informativo ai cittadini, ricordando a coloro che portano a passeggio i loro amici a quattro zampe l’importanza di portare sempre con sé sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una bottiglietta d’acqua. Segnaleranno inoltre che non è consentito portare i cani nelle aiuole.

“I due eco-ausiliari, accuratamente selezionati tra il personale Amiu con competenze specifiche e senza gravare sul bilancio comunale, avranno anche il compito di promuovere la responsabilità civica tra i cittadini – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin- la lotta alla gestione scorretta dei rifiuti, per contrastare questo fenomeno sgradevole, sarà condotta in coordinamento tra la polizia locale e gli eco-ausiliari. Raccogliere le deiezioni canine in un sacchetto e depositarle nel cestino stradale più vicino è un gesto di civiltà”.