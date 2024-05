Genova – Curioso incidente, questa mattina, nel quartiere di Molassana dove un’auto della polizia locale si è ribaltata in circostanze ancora da accertare.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’auto, che viaggiava in via Emilia in direzione monti, abbia prima colpito alcune vetture posteggiate per poi terminare la sua corsa appoggiata su un fianco.

Il frastuono ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona che hanno subito allertato i soccorso e in via Emilia è arrivata l’ambulanza del 118 e diverse pattuglie di “colleghi”.

Fortunatamente nessuno degli occupanti del veicolo sarebbe rimasto ferito in modo grave.

In corso la ricostruzione dell’incidente e la strada è stata riaperta dopo la chiusura per gli interventi di soccorso.

Forse un malore o un guasto meccanico hanno fatto perdere il controllo del veicolo.

Per procedere con le operazioni di rimozione del veicolo, si è resa necessaria la momentanea chiusura alla circolazione. La strada risulta ancora interdetta. Al momento non è chiara la dinamica del sinistro stradale

foto Facebook @Viabilità Genova