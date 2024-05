Rapallo (Genova) – Indagini in corso, da parte dei carabinieri forestali, sulla morte di due giovani esemplari di airone cinerino a seguito dell’abbattimento di un albero, un pino marittimo, vicino alla ferrovia.

I due aironi morti appartengono infatti ad una specie protetta ed inoltre una legge vieta l’abbattimento di alberi nella stagione della nidificazione.

I fatti sono stati denunciati da diverse persone che hanno trovato gli animali agonizzanti vicino ai binari, probabilmente giovani esemplari non ancora in grado di volare.

Un terzo esemplare è stato soccorso e trasferito dai volontari al centro di recupero del Cras di Campomorone.

Ora le associazioni ambientaliste presenteranno denuncia per accertare chi abbia disposto l’abbattimento di un pino marittimo, specie protetta, durante il periodo della nidificazione e con un nido di aironi cinerini tra i rami.

Polemiche anche sulle “risposte” circolate sui social a proposito di una presunta “pericolosità” dell’albero che sarebbe stato a rischio caduta sulla ferrovia.

L’albero non presentava alcun segno di malattia secondo moltissimi testimoni ed inoltre esistono perizie tecnologiche, fatte con strumentazioni e non con la semplice osservazione di un tecnico del verde, che possono rivelare la pericolosità degli alberi e la cittadinanza chiede se queste analisi sono state condotte e, in caso affermativo, che vengano rese pubbliche per dimostrare lo stato di salute dell’albero.