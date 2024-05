Genova – Stava attraversando la strada con la mamma quando uno scooter lo ha urtato facendolo cadere a terra. Un bambino di appena 4 anni è stato trasferito in emergenza all’ospedale Gaslini dopo essere stato travolto da un mezzo a due ruote.

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Puccini, nel quartiere di Sestri Ponente.

Subito soccorso dalla mamma e dai passanti, il bambin è stato affidato alle cure dell’ambulanza del 118 che ha subito trasferito il piccolo in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente non sembra che il bambino abbia subito lesioni pericolose ma saranno i controlli dei medici ad escludere ogni problema.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e divampano le polemiche per l’ennesimo pedone travolto sulle strisce.

In molti fanno notare che i cosiddetti “semafori intelligenti” restano “confinati nella zona del centro e del Levante mentre il ponente è decisamente carente sotto questo profilo.