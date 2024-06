La Spezia – Si è avvicinato ad un ragazzo disabile di 23 anni e con una scusa gli ha rubato la catenina d’oro per poi andare a rivenderla ad un Compra Oro. Una brutta storia davvero quella che arriva dalla città di La Spezia dove la squadra mobile della polizia ha individuato l’autore di uno squallido raggiro ai danni di un giovane disabile coetaneo del malfattore.

Era stato proprio il giovane derubato a denunciare il furto una volta che si era accorto che la collanina che portava al collo, con alcuni ciondoli di grande valore affettivo, erano spariti con la collanina che portava al collo.

Il giovane ha ricordato il gesto del ragazzo incontrato e ha collegato le due cose raccontando tutto ai familiari.

La denuncia ha permesso alla polizia di seguire le tracce del presunto responsabile. già conosciuto alle forze dell’ordine per altri precedenti.

In breve gli agenti sono risaliti anche al compra oro dove era stata venduta la collanina con un incasso di circa 500 euro.

Riconosciuto dalle telecamere e dalla vittima, il 23enne è stato arrestato perché nei giorni successivi alla denuncia il ragazzo aveva minacciato la vittima affinché ritirasse la denuncia.