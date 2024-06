Genova – Lunghe code e intasamenti in via Mogadiscio, sulla strada per Sant’Eusebio per i lavori per riasfaltare la strada che proseguono ormai da giorni creando pesanti disagi per chi si sposta in auto, in scooter e persino con i mezzi pubblici.

Le proteste riguardano le tempistiche dei lavori che, secondo i residenti della zona, procederebbero con una lentezza esasperante e la scelta degli orari (e del periodo).

Nelle ore di punta si sconterebbero ritardi di oltre mezz’ora per scendere dalle alture alla Valbisagno e i residenti si domandano se non poteva essere possibile lavorare la notte, o nel mese di agosto quando il traffico diventa praticamente nullo o “a senso alternato” bloccando via via solo uno dei due passaggi.

Alle lamentele sui social ha provato a rispondere il Municipio ma con il solo risultato di gettare ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche.

In particolare è stato spiegato che i lavori di notte avrebbero suscitato altre proteste per il disturbo del sonno.