Albenga – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo “porta pizze” coinvolto ieri sera in un terribile incidente stradale avvenuto in viale Agricoltura, ad Albenga.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 20, il giovane raider si è scontrato, a bordo del suo scooter, con una vettura che procedeva nel senso opposto e altre due auto sarebbero state coinvolte nel maxi incidente con un affetto “a catena”.

In totale sono 4 i mezzi coinvolti ma il più grave dei feriti sarebbe appunto il giovane, soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso del Santa Corona dove i medici avrebbero riscontrato diverse fratture alle gambe e lesioni importanti.

In corso la ricostruzione precisa di quanto avvenuto e delle eventuali responsabilità.