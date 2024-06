Genova – Ancora cinghiali per strada, in pieno giorno, e ancora pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio. La segnalazione arriva da via Bertuccioni, nel quartiere di Marassi dove una famigliola di cinghiali sta passeggiando per strada, intorno alle 8, come se nulla fosse.

Mentre restano dubbi sulla misteriosa scomparsa di decine e decine di animali dal greto del Bisagno, dove non si vedono più cinghiali ormai da un paio di mesi, ufficialmente sterminati dalla peste suina africana che non ha però “toccato” tutte le altre famigliole di cinghiali segnalate in città, si ripetono gli appelli alla prudenza da parte della polizia locale che di solito – non in questo caso – lancia messaggi di allerta con la messaggistica di emergenza e invia pattuglie a garantire la sicurezza dei cittadini.

(Foto di Archivio)