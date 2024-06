Genova – Chiede aiuto al Governo italiano e alle donne che hanno avuto la sventura di conoscere il marito prima di lei e hanno subito violenze ed angherie, Nessy Guerra, la ragazza italiana di 25 anni, originaria di Ceriana, nell’imperiese, bloccata contro la sua volontà in Egitto dove il marito la starebbe stalkerizzando per cercare di impedirle di lasciare il paese con la figlioletta.

Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto in onda su Rai Tre ieri sera, Nessy Guerra ha chiesto aiuto al Governo italiano e a chiunque abbia informazioni sulle vicende giudiziarie del marito come la ragazza genovese che lo ha denunciato facendolo condannare a due anni di reclusione.

Giovani donne che potrebbero aver subito lo stesso trattamento da parte dell’uomo che, secondo un canovaccio ben studiato, appariva gentile e premuroso per poi rivelarsi violento, geloso e possessivo e ossessionato da una lettura ultra ortodossa della sua religione.

Nessy Guerra ha seguito il marito, sposato in Italia, in Egitto convinta che l’uomo fosse perseguitato dalla Giustizia italiana ma poi, quando è nata la loro figlioletta, si sarebbero manifestate violenze e soprusi che hanno convinto la giovane donna a lasciare l’uomo per tornare in Italia.

A questo punto l’uomo avrebbe denunciato la donna per “tradimento”, per “prostituzione” e per “omosessualità” portando in tribunale fotografie della donna in costume da bagno e testimonianze di persone che – secondo la famiglia di lei – sarebbero state pagate con vacanze a Hurgada, località turistica del Mar Rosso.

Una situazione che ha portato Nessy, che non si è potuta difendere in Tribunale perché senza avvocato e senza neppure comprendere le accuse perché senza interprete, a finire in carcere accusata di cose per le quali, anche fosse “colpevole” in Italia non verrebbe certo accusata e tantomeno processata.

Secondo la giovane e i suoi familiari, che a loro volta denunciano minacce ed aggressioni violente in Egitto, l’uomo starebbe impedendo alla donna di portare in Italia la loro figlioletta.

Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, gli inviati hanno parlato con l’uomo che ha accusato l’Italia di permettere la prostituzione, l’omosessualità e “di avere dei Trans in televisione”.

L’uomo avrebbe anche “farneticato” di messaggi divini che gli angeli – presenti anche nella religione musulmana – gli avrebbero rivelato per evitare il carcere (in Italia è stato condannato a 2 anni di reclusione) e persino che la trasmissione Chi l’ha Visto si sarebbe occupata del suo caso.

In realtà si sospetta che l’uomo abbia amici e conoscenti in Liguria, probabilmente a Genova, dove è arrivata la condanna e dove vive la giovane che, prima di Nessy Guerra è caduta nella trappola sentimentale dell’uomo e che poi lo ha denunciato per violenze, minacce e stalking.

Nessy ha lanciato un appello alle autorità italiane affinché consentano il rimpatrio per evidenti motivi di sicurezza e che le consentano di partire con la figlioletta senza la quale non partirebbe per nessun motivo.

Il marito, nel frattempo, si difende sostenendo che sia tutto un “complotto” contro di lui, persino la condanna del Tribunale di Genova.