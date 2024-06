Sarzana (La Spezia) – Ha perso il controllo del trattore che stava guidando si è ribaltato restando ucciso dal veicolo. Tragedia questo pomeriggio nella zona di Sarzanello dove un 86enne ha perso la vita nel ribaltamento del mezzo agricolo che stava guidando. L’uomo era alla guida del mezzo che forse a causa di un errore o di un guasto si è ribaltato su un fianco investendo l’anziano conducente.

Subito soccorso da persone presenti, l’anziano è stato estratto da sotto il veicolo ed è sata chiamata l’ambulanza del 118 e l’elicottero Pegaso della Regione Toscana ma per il pensionato non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta sequenza dell’incidente.