Ospedaletti (Imperia) – Una donna è precipitata da circa quindici metri di altezza in una scarpata a Capo Nero intorno alle 11:30 della mattinata di oggi, sabato 15 giugno.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con sanitari del 118, vigili del fuoco, forze dell’ordine ed elisoccorso che sono giunti tempestivamente sul posto. Una volta recuperata, la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto: non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

Per consentire le operazioni di soccorso, l’Aurelia è rimasta chiusa per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia.