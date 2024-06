Genova – Lutto e cordoglio per la morte di Fabio Manzella l’attivista di Fridays for Future dopo una lunga e dolorosa malattia.

Manzella aveva 34 anni e da 4 anni combatteva una battaglia contro il male ma non ha mai rinunciato all’impegno politico e del movimento Fridays for Future fondato da Greta Thunberg e che ha portato migliaia di giovani a protestare nelle piazze di tutto il mondo per chiedere più attenzione per l’ambiente e politiche davvero efficaci per la salvaguardia del Pianeta.

In un messaggio affidato a Facebook, i ragazzi di Fridays for Future di Genova salutano l’amico

“La squadra di Fridays For Future Genova si stringe per salutare Fabio, attivista e amico che oggi alle 15 si è spento dopo una estenuante battaglia contro un tumore che durava da 4 lunghi anni. La parte più bella di questa storia?

Non ha vinto la morte, non ha vinto il tumore.

Ha vinto Fabio, perché se ne è andato col sorriso sul viso e con tanto coraggio nel cuore.

Ti vogliamo bene fratello e continueremo a rendere questo mondo un posto migliore anche in tuo onore.

Nei prossimi giorni comunicheremo data e luogo per l’ultimo abbraccio a Fabio”.