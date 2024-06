Genova – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incidente avvenuto davanti ai giardini di Brignole e che ha visto coinvolta un’ambulanza.

Il mezzo di soccorso della Croce Bianca Genovese ha urtato un’auto e si è ribaltata terminando la sua corsa su un lato.

Sul posto sono accorse altre ambulanze e le forze dell’ordine e due militi della Croce Bianca sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma la scena ha lasciato i passanti a bocca aperta.

L’ambulanza, nell’impatto, si è piegata su un lato sino ad abbattersi.

La polizia locale sta raccogliendo elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.