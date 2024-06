Genova – Nemmeno il forte temporale che si è abbattuto sulla città ha fermato la cena “tristellata”, con ben tre chef stellati Michelin, della Dinner in the Sky.

La copertura che protegge la piattaforma che sale sino a 50 metri d’altezza protegge quasi del tutto ed è a prova di temporale come hanno potuto accertare i Vip – tra loro l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – che stavano degustando i piatti prelibati preparati dagli chef stellati Ivano Ricchebono di The Cook Restaurant, Samuele Di Murro del ristorante San Giorgio e Marco Visciola de Il Marin.

I prezzi per “salire” sul ristorante sospeso variano da 98 a 220 euro, a seconda dell’evento.

La colazione costa 109 euro, il pranzo 169, l’aperitivo 98, l’apericena 149 e la cena al tramonto 220.