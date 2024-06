Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per le strade della città e nuove emergenze per automobilisti e motociclisti di passaggio.

Se ieri sera, intorno alle 23, 30 la presenza di un gruppo di cinghiali era segnalata in via Adamoli, a Molassana questa mattina l’emergenza riguarda la ben più centrale e trafficata corso De Stefanis e corso Sardegna, a Marassi, dove una famigliola di animali è stata avvistata tranquillamente a passeggio alla ricerca di cibo.

Subito è scattato l’ormai consueto messaggio di allerta della polizia locale, per allertare automobilisti e motociclisti ed avvisarli di prestare la massima allerta per possibili incidenti, e poi l’invio di una pattuglia a tutela della sicurezza dei passanti.

(foto di Archivio)