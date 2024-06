Genova – Ultimi preparativi, alla Foce, per la tradizionale Fiera di San Pietro che porterà quasi 500 bancarelle nella zona tra corso Torino, via Casaregis, via Morin, via Cecchi e via Trebisonda.

In chiusura di serata, alle 23, tornano anche i fuochi d’artificio che verranno “sparati” dalla zona sotto il depuratore di Punta Vagno.

Ironicamente la Fiera di San Pietro è stata spostata dal luogo dove si è sempre tenuta, in corso Italia, verso i viali alberati della Foce per evitare il gran caldo e il solleone che normalmente caratterizza la stagione. Quest’anno non dovrebbe esserci questo “pericolo” e le fronde degli alberi serviranno più probabilmente a riparare da qualche goccia di pioggia più che dal solleone.

Per consentire la manifestazione sono state introdotte alcune variazioni alla viabilità, alla sosta e allal circolazione dei bus:

• Dalle ore 00.10 del 30 giugno e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta e di transito – con la sola eccezione dei mezzi inerenti alla manifestazione per le operazioni carico e scarico) e per i veicoli di emergenza nelle seguenti vie:

• via Casaregis tutto il tratto compreso tra corso Buenos Aires e corso Marconi;

• via Cecchi entrambi i lati di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra corso Torino e via Casaregis;

• corso Torino tratto compreso tra via Cecchi e corso B.Aires, esclusi i controviali di levante e di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata ponente nel tratto tra via Rsuspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131RR);

• via Ruspoli ambo i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino;

• via Rimassa carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi;

• via San Pietro Foce tutta;

• via Morin ambo i lati nel tratto compreso tra via Rimassa e via Casaregis ad eccezione del tratto tra via Rimassa e via Craverso dove sarà consentito il solo transito con inversione del senso di marcia che diventerà da levante a ponente con obbligo di arresto allo stop e prosecuzione diritto all’intersezione con via Rimassa;

• via Pareto per i primi 15 metri ambo i lati a partire dall’intersezione con via Casaregis;

• via Trebisonda ambo i lati nel tratto compreso tra via Montesuello e corso Torino; • via Pisacane ambo i lati nel tratto compreso tra piazza Palermo e corso Torino.

È istituita un’area di sosta per i taxi nel lato ponente della carreggiata ponente di corso Torino nel tratto compreso tra via Cecchi e via Ruspoli (fronte civici 121- 131RR).

• Dalle ore 0.10 del 30 giugno e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta in conseguenza delle modifiche di circolazione dei mezzi AMT nei seguenti tratti stradali:

• via Rimassa lato levante della carreggiata di levante, nel tratto tra il civico 76 (compreso) e via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT linea 20;

• via Rimassa ambo i lati della carreggiata lato ponente in corrispondenza dei civici 169 e 171 RR e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51;

• corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40R;

• via Ruspoli lato monte fronte civico 5;

• È invertito il senso di marcia, che diventerà a senso unico da levante a ponente, nello stacco tra le due carreggiate di via Rimassa in corrispondenza di via Morin.

Relativamente al capolinea e alla circolazione dei mezzi AMT si dispone:

• interdizione alla sosta e contestuale istituzione di capolinea provvisorio nel tratto di via Rimassa compreso tra e intersezioni con via S. Pietro della Foce e via Costantino Morin;

• interdizione alla sosta sul tratto di via Ruspoli prospicente il civico 5 a garanzia della svolta da via della Libertà su via Ruspoli;

• transito in deroga nel viale centrale di corso Torino in direzione monte fino alle 02:30 del giorno 30/06 per le linee 607 e 607/.