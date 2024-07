Genova – Un volo “salvavita” dell’aeronautica militare per salvare la vita ad un bambino di Oristano, in Sardegna. E’ arrivato al Gaslini questa mattina il bambino di 4 anni con gravissimi problemi di salute per il quale è scattato lo speciale protocollo sanitario che ha messo a disposizione un velivolo F50 dell’Aeronautica Militare per il trasporto più urgente possibile dall’ospedale di Oristano al Gaslini di Genova

Il piccolo paziente è stato trasferito all’aeroporto di Cagliari e qui imbarcato con la massima urgenza sul volo militare che è atterrato questa mattina all’aeroporto Cristoforo Colombo con priorità assoluta.

Sulla pista era già pronta l’ambulanza pediatrica che ha trasferito il piccolo dall’aeroporto sono al reparto del Gaslini dove lo stava già aspettando l’equipe medica che lo ha “preso in carico”.

Un trasporto sanitario programmato nei minimi dettagli dalla Prefettura di Oristano e che ha visto il piccolo, accompagnato dalla madre, arrivare nel capoluogo ligure con il percorso più breve e con il viaggio più veloce possibile.

Ora i medici del Gaslini faranno il possibile per salvargli la vita.

(Foto di Archivio)