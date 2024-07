Genova – Dopo le proteste e gli articoli di Stampa su roghi e tensioni nei palazzi di proprietà di ARTE in via Novella, nel quartiere di Ca’ Nova, sulle alture di Pra’, sono scattati i controlli della polizia locale che ha verificato l’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica. Gli accertamenti urgenti sono stati svolti in via prioritaria su tre alloggi: due risultavano al momento privi di inquilini, probabilmente abbandonati proprio dalle persone che creavano tensione e proteste (Leggi la notizia qui) e per questo sono stati chiusi con l’utilizzo di una lamiera dagli operai specializzati.

Il terzo alloggio, oggetto di sgombero, risultava invece abitato da quattro persone che sono state allontanate dall’abitazione occupata abusivamente e deferiti all’Autorità giudiziaria per i reati a loro carico.

I residenti dei Condomini, però, hanno chiesto che le forze dell’ordine non si limitino ai controlli effettuati ma verifichino con le ditte appaltatrici se, davvero, operai edili al lavoro nei cantieri di manutenzione e ristrutturazione siano stati “autorizzati” a sistemarsi negli appartamenti vuoti a vario titolo e in forza di quali accordi (eventuali) con i committenti dei lavori.

Le tensioni erano nate proprio per la presenza di queste persone che avevano di fatti trasferito la loro residenza negli appartamenti.