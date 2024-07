Genova – Ancora una mattinata difficile per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano, dove si segnalano code in entrambe le direzioni.

La situazione più complessa è verso nord, dove si registrano quattro chilometri di coda nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone a causa del ripristino di un incidente stradale.

Situazione complessa anche verso sud, dove si sono formate lunghe code con decine di auto bloccate nel traffico subito dopo il casello di Genova Bolzaneto a causa dei cantieri presenti lungo il percorso.