Corniglia (La Spezia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito sul treno regionale 12238 partito ieri sera alle 18.15 dalla Spezia e diretto a Bonassola e sul quale si è sviluppato un principio di incendio in una galleria prima della stazione di Corniglia, nelle Cinque Terre.

Il treno è stato fermato per precauzione e poiché il fumo ha iniziato ad invadere le carrozze, si è deciso per l’evacuazione dei passeggeri.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale delle Ferrovie ed è stato individuato il principio di incendio che è stato subito spento.

Il treno è però rimasto fermo per oltre 40 minuti con gravi ripercussioni sul traffico locale.

Indagini in corso per accertare cause e circostanze dell’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti.