Genova – Fermati dalle forze dell’ordine e sanzionati per aver circolato senza copertura assicurativa pur essendo convinti di averla. Brutta sorpresa per diversi automobilisti incappati in questo periodo in una vasta e capillare campagna di controlli per verificare appunto che auto e moto abbiano la necessaria assicurazione per circolare. Uomini e donne sono stati sanzionati per 800 euro e hanno nel contempo scoperto di aver circolato senza assicurazione, con il rischio concreto di dover pagare di tasca propria eventuali danni causati in un eventuale incidente.

La motivazione è stata scoperta velocemente perchè tutte le persone erano clienti di un broker assicurativo che continuava a prendere illecitamente i soldi che i suoi clienti pagavano per le polizze di assicurazione ma senza garantire la necessaria “copertura”.

L’uomo, un 40enne, era stato licenziato dalla sua compagnia assicuratrice e avrebbe finto di continuare ad avere rapporti di lavoro con la compagnia incassando il denaro che i suoi clienti improvvidamente pagavano a lui invece che direttamente all’assicurazione come sarebbe necessario fare.

In questo modo l’uomo avrebbe intascato il denaro senza emettere (non poteva) una polizza di assicurazione.

Il consiglio è di verificare attentamente la validità delle polizze assicurative e di non pagare i premi all’assicuratore ma direttamente alla compagnia.

In questi giorni auto attrezzate con speciali telecamere “setacciano” il traffico leggendo automaticamente le targhe dei veicoli e confrontando i dati con i data base delle compagnie assicuratrici. Se l’auto o la moto non è assicurata o se la polizza è scaduta, scatta la sanzione di 800 euro.

Nulla in confronto ai guai nei quali ci si può trovare nel caso di un incidente con feriti gravi o addirittura vittime con risarcimento per centinaia di migliaia di euro.