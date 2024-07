Genova – In viaggio sull’unico esemplare rimasto del treno “Arlecchino” orgoglio del trasporto ferroviario degli anni 60 e visita al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

Domani domenica 14 luglio arriverà a Genova da Milano lo storico treno Arlecchino, con destinazione finale il MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana. L’iniziativa, organizzata da Regione Lombardia e Fondazione Ferrovie dello Stato, in collaborazione con l’associazione Lombardi nel mondo, è nata con l’obiettivo di promuovere una giornata speciale a bordo del celebre rapido in occasione l’anniversario della nascita di Francesca Cabrini, nata il 15 luglio 1850, proclamata santa nel 1946 e Patrona degli emigranti. Il viaggio turistico, che unisce il capoluogo lombardo a Genova, offre non solo un’esperienza unica a bordo di un treno storico, ma anche un’occasione per riflettere sul contributo degli emigranti italiani e sulla figura della Santa. Ad accogliere i numerosi passeggeri al MEI alle ore 11.00 il direttore del Museo Pierangelo Campodonico.

Domenica il celebre rapido partirà dalla Stazione Centrale di Milano alle ore 9.25, destinazione il Museo dell’Emigrazione Italiana (MEI). È la prima volta che Regione Lombardia organizza un treno storico interregionale. L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo: tutti i biglietti sono stati venduti e i posti sono esauriti. Questo dimostra l’entusiasmo e l’interesse del pubblico per eventi che coniugano storia, cultura e sostenibilità.

L’esperienza verrà replicata domenica 3 novembre. Ulteriori informazioni disponibili sul sito Fondazione FS.

«Un vero e proprio viaggio nel tempo» ha dichiarato l’assessore Franco Lucente, «a bordo di un treno storico, dall’alto valore simbolico. In concomitanza con le celebrazioni di Santa Francesca Cabrini, l’Arlecchino tra Milano e Genova diventa volano formidabile di un messaggio di pace che sappia coinvolgere tutto il mondo. Al viaggio per diletto, alla valorizzazione di percorsi e progetti legati alla mobilità sostenibile, dall’alto impatto attrattivo e turistico, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione FS, questo treno omaggia il ricordo dei migranti italiani che con impegno e sacrificio hanno cercato di regalare un futuro migliore ai loro figli. Un insegnamento che non dobbiamo dimenticare».

«Nella affascinante storia dell’emigrazione italiana» commenta il presidente Paolo Masini «le missioni hanno svolto e svolgono tutt’ora un ruolo rilevante. Santa Madre Francesca Cabrini, Patrona Universale degli Emigranti in particolare, rappresenta il simbolo di questa variegata umanità religiosa che in tutti i continenti ha portato e continua a portare sostegno, non solo spirituale. Questa iniziativa, che celebra un giorno importante per l’emigrazione tutta, sarà la prima di una serie di approfondimenti riguardanti le missioni, che il Mei sta avviando. Ringraziamo Regione Lombardia, Fondazione Fs e gli amici delle Associazioni dei Lombardi nel Mondo in particolare dei Mantovani nel Mondo per questa importante prima tappa di un percorso che porterà con sé, insieme alla storia, i valori della solidarietà e accoglienza, valori fondamentali e sempre attuali».

Orari e tappe

Andata:

• Partenza da Milano Centrale 09:25

• Pavia (arrivo 09:55 e partenza 09:58)

• Voghera (arrivo 10:11 e partenza 10:14)

• Genova Piazza Principe (arrivo 11:02 e partenza 11:05)

• Genova Brignole arrivo (11:11)

Ritorno:

• Genova Brignole ore 17

• Genova Piazza Principe (arrivo 17:06 e partenza 17:09)

• Voghera (arrivo 18:02 e partenza 18:12)

• Pavia (arrivo 18:31 e partenza 18:34)

• Milano Centrale (arrivo 19)