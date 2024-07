Genova – Ha deciso di andare a scoprire il mondo ed ha superato i confini del parco della Villa del Principe finendo a rischio di essere travolto dalle auto. Pomeriggio movimentato per uno dei pavoni che vivono nel parco della Villa del Principe, nell’omonima zona della città.

L’animale – che può volare per brevi tratti – è uscito dalla zona verde dove di solito si aggira deliziando i visitatori con la sua meravigliosa coda – ed ha raggiunto una zona meno “sicura”.

Avvistato da passanti che hanno subito chiamato il 112, il pavone è stato raggiunto da un agente di polizia locale che, a sua volta, ha chiamato le guardie zoofile dell’Oipa di Genova che lo hanno recuperato non senza difficoltà.

Il bellissimo pavone è stato restituito alla Villa dove si spera che resterà al sicuro.