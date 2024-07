Sestri Levante (Genova) – Una giornata di pulizia dei fondali organizzata dalle associazioni dei subacquei e dei pescatori per ripulire la zona della Baia del Silenzio da oggetti e rifiuti che giacciono sul fondo del mare.

Appuntamento domenica 14 luglio 2024 con la 52esma edizione della manifestazione organizzata dal Club Sub Sestri Levante, con il Circolo Pescatori Sportivi Dilettanti Portobello, la Lega Navale Italiana sezione di Sestri Levante ed il patrocinio del Comune.

Sub e apneisti perlustreranno i fondali alla ricerca di oggetti affondati o rifiuti sommersi per recuperarli ripulendo il mare ma nel contempo parteciperanno alla “caccia al tesoro” con ricchi premi.