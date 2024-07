Stella (Savona) – Grave incidente stadale, intorno alle 13 in via Garbarini, in località Stella San Giovanni, nel savonese.

Per cause ancora da accertare due vetture si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 della Croce Verde di Albisola e la Croce Rossa di Stella.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno affidati alle cure del personale paramedico.

Per le operazioni di soccorso e di bonifica a strada è rimasta chiusa con gravi ripercussioni sul traffico locale.