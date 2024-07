Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, giovedì 18 luglio, in Valpolcevera.

Poco dopo le ore 7:00 due auto che stavano transitando in via Trenta Giugno si sono scontrate tra loro. Ancora da chiarire le cause del sinistro stradale, il cui bilancio sarebbe di due persone rimaste ferite: entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto anche alcuni agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona. La viabilità è tornata regolare intorno alle 9:00.