Ancora condizioni di alta pressione e bel tempo in Liguria, pur con qualche isolato temporale nelle zone interne e nel pomeriggio, fino alla giornata di sabato. Probabile un passaggio temporalesco domenica, ma da verificare.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 19 Luglio 2024

Su tutta la regione condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Nel pomeriggio isolati temporali di calore su Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri, in attenuazione in serata quando il cielo tornerà sereno ovunque.

Venti deboli in regime di brezza

Mar e quasi calmo o poco mosso

Temperature in lieve ed ulteriore aumento sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +22/+24°C e massime tra +27/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +16/+20°C e massime tra +26/+34°C