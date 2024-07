Genova – Un forte rumore improvviso ed un grosso albero che cede di schianto e cade sulla strada e sulle auto parcheggiate. Molti danni ma fortunatamente nessun ferito, ieri notte, in via Piaggio, nel quartiere di Castelletto, per il crollo di un grosso albero.

Al momento del cedimento, intorno alla mezzanotte, sulla strada non passava nessuno ed è stata una fortuna perché il grosso albero avrebbe potuto uccidere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso la strada per precauzione e per consentire l’intervento dei pompieri.

Il grosso albero è stato tagliato e messo in sicurezza ma si attende l’arrivo di una gru per poter sollevare una parte del grosso tronco incastrata in un cancello.

La strada resta chiusa al traffico.

notizia in aggiornamento