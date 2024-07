Chiavari – Intervento rischioso quello effettuato dai Vigili del Fuoco, la scorsa notte, in via Piacenza a Chiavari.

Poco dopo la mezzanotte sono stati chiamati ad intervenire per delle baracche in fiamme.

Il rischio era legato alla presenza di diverse bombole all’interno della baracche coinvolte. Difficile anche l’accesso per via della strada di dimensioni limitate.

In appoggio la squadra di Rapallo giunta per tenere sotto controllo il vicino canneto su cui si potevano propagare e fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti.