Genova – Sono pesantissimi e facilmente immaginabili i disagi per centinaia di famiglie che da questa mattina si ritrovano con i rubinetti dell’acqua all’asciutto a causa di una maxi rottura nelle tubazioni del servizio idrico IREN.

Il guasto si è verificato questa mattina e le riparazioni potrebbero andare avanti sino a sera.

A seguito della rottura, infatti, IREN ha deciso l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nelle vie Multedo, via Merano, via Case Libertas, via Sant’Alberto, via della Resurrezione, viale Villa Chiesa, via Picco, via Castagnevizza e viale Villa Gavotti.

Possibili cali di pressione e problemi anche nelle vie limitrofe.

I lavori per le riparazioni necessarie sono in corso e potrebbero proseguire sino alla prima serata.

A seguire si potrebbe avere dai rubinetti acqua non trasparente per la presenza di materiale penetrato nelle condotte ma la situazione dovrebbe normalizzarsi a breve.