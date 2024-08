Albisola Superiore (Savona) – E’ stato ricoverato all’ospedale San Paolo di Savona il ragazzo di 21 anni ferito nell’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, in piazzale Marinetti.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo finendo prima contro uno scooter e poi contro una cabina dell’Enel.

A farne le spese un ragazzo di 21 anni che è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde di Albisola che è intervenuta sul posto.

Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale.

Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.