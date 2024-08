Genova – Traffico già molto intenso in città e sulle autostrade, nella zona del ponente e verso il centro, per le ormai consuete partenze e arrivi dei traghetti.

Oggi è una giornata da bollino rosso per la viabilità comunale nella zona del Porto del terminal traghetti e addirittura da bollino nero sulle autostrade.

Prime code sul nodo autostradale genovese, sulla A7 in direzione Genova e sulla A26 sempre in direzione mare.

Una situazione che andrà avanti, tra alti e bassi, almeno nella prima decade di agosto per poi ripetersi a fine mese, con i rientri.

Gli appelli a trovare una soluzione, principalmente spalmando partenze e arrivi nella giornata, rimasti inascoltati anche perché è difficile, in assenza di un provvedimento di imperio (disposizioni), che una compagnia armatrice decida in autonomia di modificare orari che si sono stabilizzati nel corso dei decenni. Chi viaggia vuole farlo preferibilmente di notte, partendo in serata e arrivando il giorno dopo e chi fa finta di non capirlo probabilmente non sa nulla di viaggi e spostamenti con questo tipo di mezzi.

Spostare l’orario di arrivo e partenza dal mattino presto e alla sera tardi potrebbe comportare per chi lo facesse, un calo di clientela e questo certamente non avverrà “volontariamente”.

Ai genovesi non resta che armarsi di tanta pazienza e cercare di evitare, per quello che è possibile, gli orari di partenze e arrivi dei traghetti per gli spostamenti da e per il ponente.

Nemmeno le “grandi opere” in via di realizzazione avranno il minimo impatto sul problema poiché si tratta di scelte strutturali (terminal traghetti e porto in piena città).

Sotto il tabellino delle criticità diffuso dal Comune di Genova: