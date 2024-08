Genova – Si è presentato a casa dei genitori, in via Napoli, per chiedere per l’ennesima volta del denaro e quando il padre si è rifiutato di consegnarglielo lo ha aggredito con violenza. Sono state le urla dell’uomo a far scattare l’allarme dei vicini di casa che, conoscendo la situazione, hanno subito chiamato le forze dell’ordine temendo il peggio.

I carabinieri sono arrivati velocemente e hanno bloccato il 32enne mentre stata ancora malmenando il padre di 63 anni.

I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, sono stati aggrediti con pugni, calci e morsi dal 32enne che pare soffra di problemi psichiatrici e si sono difesi usando lo spray urticante riuscendo ad immobilizzare l’uomo.

La persona è stata poi trasportata al pronto soccorso, dove è stata ricoverata per il grave stato di alterazione psichiatrica ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.