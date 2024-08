Bordighera (Imperia) – Sono stati i beniamini dell’estate girando di spiaggia in spiaggia, da un capo all’altro della Liguria, uniti ed inseparabili come sono tutte le coppie di cigni che vivono allo stato naturale ma ora sono stati divisi da un infortunio.

Un insolito recupero, nei giorni scorsi, per i volontari dell’Enpa di Savona che sono arrivati sino a Bordighera per salvare un cigno che giaceva immobile, su una spiaggia, sorvegliato a vista da un altro esemplare che sembrava accudirlo e confortarlo. Si trattava proprio della coppia di cigni di cui LiguriaOggi ha scritto spesso, documentando il curioso tour lungo le spiagge di mezza Liguria.

I volontari sono intervenuti ed hanno recuperato il cigno ferito ma la compagna è purtroppo volata via, vanificando il progetto iniziale di recuperare la coppia per poi liberarla insieme.

“Siamo riusciti a coordinare una staffetta con la Lipu di quella zona – scrivono i volontari Enpa – la vigilanza regionale e le guardie Gadit. Così è arrivato al nostro CRAS dove la veterinaria ha diagnosticato la rottura della clavicola destra”.

Non è chiaro come si sia ferito il cigno e ci si augura che sia stato durante il violento nubifragio che si è abbattuto nella zona e non, magari, il gesto stupido di qualcuno, come già accaduto in passato.

Ora il cigno è in degenza presso Enpa e i volontari sperano di sistemarlo al più presto in modo che possa ricongiungersi alla sua amata.