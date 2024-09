Genova – Chiusure notturne sulla rete autostradale della Liguria.

Sulla A10 Genova Aeroporto uscita di Genova Aeroporto chiusa al traffico, in entrambe le direzioni fino alle 05:00 del 04/09/2024 per lavori.

Sempre sulla A10 chiusa la complanare di Savona, al bivio per la A6 Savona – Torino, sempre per lavori fino alle 06:00 del 04/09/2024 provenendo da Genova verso Torino per lavori.

Chiuso anche il bivio per chi proviene dalla A10, da Ventimiglia verso Torino.

Chiuso per lavori anche i tratto della A10 all’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce sino alle 06:00 del 04/09/2024 per lavori