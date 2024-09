Genova – Prima le nuvole sempre più scure che si addensano sulla città e poi, accompagnato da lampi e tuoni, è arrivato il temporale.

La perturbazione che sta attraversando la Liguria da ovest ed est sta interessando la città di Genova dove si sta scaricando un forte temporale, in particolare nella zona di Levante, a Nervi e in ValBisagno dove le precipitazioni sono piuttosto forti.

Il maltempo era atteso ma l’Allerta Meteo è stata diramata per la zona del Levante (zona C), dal Tigullio allo Spezzino.