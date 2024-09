Savona – Nascondeva nella propria abitazione droga e 23mila euro in contanti l’uomo arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza che hanno effettuato un controllo in una abitazione insieme al cane anti droga Kimo.

E proprio il fiuto del cane poliziotto ha permesso di scoprire rapidamente, nella casa, il nascondiglio dove venivano conservati panetti di hashish e dosi di cocaina già pronte per essere rivendute. Nel corso del controllo sono stati trovati anche 23mila euro nascosti in cantina.

Dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un autolavaggio del capoluogo, i militari

operanti hanno condotto una specifica attività di osservazione e pedinamento, che ha permesso di raccogliere sufficienti elementi indiziari nei confronti del titolare dell’attività commerciale peraltro già gravato da numerosi precedenti penali.

Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, si è proceduto alla perquisizione dell’appartamento in uso al medesimo, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga Kimo, che ha permesso di rinvenire e sequestrare 2 “panetti” di hashish, del peso complessivo di oltre 2 ettogrammi, svariate dosi di sostanza stupefacente risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 50 grammi, due bilancini di precisione e denaro contante.

Lo stupefacente e la strumentazione per il confezionamento della droga sono stati sottoposti a sequestro, unitamente ad oltre 23.000 euro in contanti, verosimilmente frutto dell’illecita attività di spaccio, mentre l’uomo è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del D.P.R. n. 309/1990) e trasferito nel carcere di Marassi a Genova.