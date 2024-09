La forte perturbazione che ha interessato ieri la Liguria si sposta verso Levante ma sulla nostra regione restano ancora condizioni di instabilità almeno sino a giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 24 Settembre 2024

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili brevi acquazzoni, più probabili sul centro-levante.

Nel pomeriggio tendenza a schiarite sui settori costieri, mentre su Alpi liguri e valli interne del Genovesato e del Tigullio possibilità ancora di rovesci al più moderati che proseguiranno fino a sera.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali al mattino, in rinforzo da sud-ovest nel corso del pomeriggio specie su Imperiese, Tigullio e al largo

Mare mosso al mattino in aumento a molto mosso o a tratti anche agitato a levante per onda di Libeccio

Temperature minime stazionarie, massime in aumento

Sulla costa temperature minime tra +15/+19°C e massime tra +21/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +8/+15°C e massime tra +16/+22°C