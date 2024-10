Riomaggiore (La Spezia) – Si è sporta troppo per scattare una foto del tramonto sulla Via dell’Amore ed è precipitata nella fascia sottostante.

Poteva andare decisamente peggio alla turista ungherese precipitata da una passerella lungo il percorso appena riaperto tra Riomaggiore e Manarola.

La donna ha perso il cellulare scattando una foto e a questo punto si è sporta oltre il parapetto nel tentativo di recuperarlo.

Una manovra finita anche peggio visto che la turista ha perso l’equilibrio cadendo per alcuni metri sino ad una fascia sottostante e a picco sul mare.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino che si sono calati ed hanno messo in sicurezza la donna.

Una speciale barella è stata calata per bloccare la persona in modo che non potesse subire lesioni spinali ed infine è stata issata sulla passerella e trasportata a mano sino all’ambulanza.

Il trasferimento in ospedale è servito anche a verificare che la turista non avesse riportato lesioni interne.