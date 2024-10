Genova – Una serie di black out sta interessando dalle prime luci dell’alba la zona del Levante cittadino, da San Fruttuoso a Nervi, per cause ancora non accertate. Saltato l’impianto di illuminazione pubblica, gli impianti semaforici e niente corrente elettrica in moltissime abitazioni e negozi.

Problemi per il traffico, con l’invito della polizia locale alla massima prudenza quando si impegnano incroci con il semaforo non funzionante ma anche nelle case dove la corrente è ormai indispensabile per moltissime cose.

Comprensibili i disagi e le proteste per il disservizio non annunciato e che, al momento, non ha una “spiegazione”.