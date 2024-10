Genova – Ora è ufficiale, in piazza Martinez si potrà nuovamente pattinare sul ghiaccio grazie alla nuova istallazione dell’amatissima pista.

L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina: dal 31 ottobre al 2 febbraio del prossimo anno, in piazza Martinez sarà possibile cimentarsi in acrobazie e “figure” da campioni o anche solo imparare a usare i pattini “a lama” tipici delle piste ghiacciate.

L’impianto è quello degli anni passati e tornerà a disposizione del pubblico tutti i giorni e utilizzata liberamente e gratuitamente dalle scuole che ne faranno richiesta grazie agli accordi presi con la civica amministrazione.

La giornata di inaugurazione verrà annunciata nei prossimi giorni e alla festa parteciperanno, come ormai tradizione, anche i personaggi delle storie Disney e ci sarà l’occasione per provare gratuitamente l’impianto e magari di indossare per la prima volta i pattini da ghiaccio.